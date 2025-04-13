"المهن السينمائية" تنعى المنتج الفني صلاح حسن وتكشف عن موعد صلاة الجنازة

كتبت - سهيلة أسامة:

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي، المنتج الفني صلاح حسن، الذي وافته المنية اليوم الأحد 13 أبريل.

وجاء في بيان النقابة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل المنتج الفني/ صلاح حسن – والد الزميلين مديري الإنتاج محمد صلاح حسن، ومهاب صلاح حسن".

وتابع البيان: "ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني الزميل/ صلاح حسن، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وكشف البيان عن موعد ومكان الجنازة، قائلاً: "الجنازة اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر".

شارك الراحل صلاح حسن في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها فيلم "الديلر" للفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي، وفيلم "إحكي يا شهرزاد"، للفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما شارك في فيلم "البطل"، للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان عمله الأخير فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم.

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