إطلالة صيفية جريئة.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها، صورًا من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها برحلة السفاري مع أصدقائها.

ونشرت ناهد الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جريئة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، يا جمالك، إيه الحلاوة دي بجد، جمال مصر، منورة الدنيا، عسولة، ناهد فريد شوقي الصغيرة، قمر يا روحي".

الفنانة ناهد السباعي شاركت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

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