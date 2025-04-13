تفاصيل أزمة واجهت شيرين سيف النصر في "غاضبون وغاضبات"

كتب- مصطفى حمزة:



واجهت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أزمة كبيرة خلال تقديم مسلسلها الشهير "غاضبون وغاضبات" عام 1993.

الفنانة شيرين سيف النصر،التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 أبريل، العام الماضي، واجهت أزمة هددت مصير المسلسل، وعن كواليسها، تحدثت الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، خلال ظهورها في برنامج "ساعة صفا".



وقالت "أثناء تصوير مسلسل (غاضبون وغاضبات)، دخلت في يوم الاستديو، ووجدت الأستاذ صلاح ذو الفقار، يبكي حزنا، مع تكرار تأخر بطلة المسلسل وقتها الفنانة شيرين سيف النصر، ولما قرر ترك العمل، زعلت جدا على ما حدث مع صلاح، وتضامنت معه وتركت المسلسل بعد تصويري 5 حلقات".



الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا، حيث التقى بها الفنان التشكيلي والمخرج يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986.

وشاركت الراحلة، في بطولة عدة مسلسلات، منها: غاضبون وغاضبات، ومن الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها: سواق الهانم، مع النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة عبلة كامل، والراحلة سناء جميل، و"النوم فى العسل"، الذي قام ببطولته النجم عادل إمام، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996، بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

وكان مسلسل "أصعب قرار" هو عملها الأخير، وشاركها البطولة: أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل راتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.