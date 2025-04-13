ذكرى وفاتها.. 7 معلومات عن شيرين سيف النصر نجمة الدراما التليفزيونية في التسعينيات

كتبت- نوران أسامة:

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة شيرين سيف النصر، نجمة الدراما التليفزيونية في التسعينيات، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 13 أبريل 2024.

وفي هذا السياق، يستعرض لكم "مصراوي" أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

ـ ولدت شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر 1967.

ـ تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

ـ عاشت لسنوات في فرنسا، والتقت بالمخرج يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، وقدمها إلى السينما، ثم اتجهت بعدها للعمل في التليفزيون.

ـ اعتزلت الفن لفترة عام 1996 بعد زواجها، ثم عادت إليه بعد الطلاق، لكنها غابت مجددًا عن الساحة الفنية منذ عام 2011.

ـ من أبرز أعمالها التليفزيوينة: "غاضبون وغاضبات"، "ومن الذي لا يحب فاطمة"، و"المال والبنون".

ـ أما على صعيد السينما، فشاركت في عدد من الأفلام البارزة منها:

"سواق الهانم"، "النوم في العسل"، و"أمير الظلام".

- مسلسل "أصعب قرار" هو عملها الأخير وعُرض عام 2007، وشارك في بطولته أحمد بدير، رياض الخولي، جميل راتب، عبير صبري، أحمد خليل، تامر هجرس، وطارق لطفي.

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