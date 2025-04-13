وفاة المنتج الفني صلاح حسن

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 13 أبريل، المنتج الفني صلاح حسن.

أعلنت الفنانة مي سليم خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: "البقاء لله"، دون الكشف عن موعد ومكان الجنازة.

شارك صلاح حسن في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها فيلم "الديلر" للفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي، وفيلم "إحكي يا شهرزاد" للفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما شارك في فيلم "البطل"، للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان عمله الأخير فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم.

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