قبل ساعات من حفله.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور مهرجان "كوتشيلا"

كتب- مصطفى حمزة:

وجه النجم محمد رمضان، رسالة إلى جمهور مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، قبل ساعات من مشاركته بالمهرجان المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجم محمد رمضان، من مقر إقامته في لوس أنجلوس، وجه باللغة الإنجليزية، رسالته عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، و كتب: "جمهور كوتشيلا، أشعر أن لوس انجلوس، هي ملعبي، لكني قادم أيضا، إنه مسرحي اليوم".

وتأتي تلك الرسالة ، عقب الجدل الذي أثاره النجم محمد رمضان، إذ ظهر في مقطع فيديو، نشره عبر تطبيق "تيك توك"، وقال: "حفلتي في أمريكا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد ايه".

وأضاف "يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا لكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ماهما علمونا".

وتابع "أشوفكم على خير وبخير يوم الأحد.. ثقة في الله نجاح".

النجم محمد رمضان، يقدم في الحفل المقام اليوم الأحد، فقرة مدتها 40 دقيقة، وذلك في الفترة من 6:20، وحتى 7 مساء.

ويشارك في الحفل إلى جانب النجم محمد رمضان، مؤدي أغاني الروك بوست مالون، ومؤدي أغاني الراب ترافيس سكوت.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.