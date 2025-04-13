آية عبدالله تنشر فيديو لسقوطها أثناء تصوير فيديو كليب أحدث أغانيها "واو"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت المطربة آية عبدالله عن تعرضها لحادث أثناء تصوير أحدث كليباتها الغنائية "واو"، والذي طُرح مؤخرًا على موقع "يوتيوب".

ونشرت آية مقطع فيديو يكشف سقوطها أثناء التصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ما يقع إلا الشاطر، وقعة كانت صعبة أثناء تصوير أحدث كليباتي لأغنية (واو)، لكن الحمد لله قدر ولطف".

وتأتي أغنية "واو" باللهجة المصرية، وتحمل طابع موسيقى الهاوس، وجمع اللحن بين النمطين الإيقاعي والرومانسي.

صُورت أغنية "واو" في مصر تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي الذي قدم فكرة جديدة ومختلفة بعيداً عن الدراما والكليبات الرومانسية، وتمحورت فكرة الكليب حول نقل أجواء تصوير الأغنية للجمهور.

وأعربت آية عبدالله في بيان صحفي عن سعادتها بطرح أغنية "واو" في هذا التوقيت مع بداية فصل الربيع، كاشفةً عن أن الأغنية تمنح الطاقة للجمهور، كما أنها تعبر عن مشاعر وإحساس كل فتاة عاشقة.

أغنية "واو" من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

View this post on Instagram A post shared by Aya abdallah - اية عبدالله (@ayaabdallahofficial)

اقرأ أيضًا:

وائل حمدي عن نجاح "6 أيام" بعد عرضه على "يانغو بلاي": لم أتوقع هذا الصدى

"أميرة أديب تروج لأحدث كليباتها بعنوان "اللي راح"