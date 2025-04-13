"أميرة أديب تروج لأحدث كليباتها بعنوان "اللي راح"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة أميرة أديب جمهورها أحدث كليباتها الغنائية الذي يحمل عنوان "اللي راح".

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام مقطع من الأغنية، وكتبت: "فيديو كليب وأغنية اللي راح على جميع المنصات يا حبايبي".

وانهالت عليها التعليقات "حلو جدا"، "متألقة"، "دايما جميلة"، "أغنية جميلة جدا".

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وتعرضت أميرة أديب للهجوم فى ماراثون رمضان الماضي فى مسلسل "عايشة الدور" من بطولة دنيا سمير غانم وعدد من النجوم.

وقالت أميرة أديب خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090 : "فيه ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتلي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان

والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية".

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