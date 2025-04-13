ياسمين صبري أمام البحر ومي عمر أنيقة. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عزالدين

خطفت النجمة مي عزالدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، إطلالة صيفية جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعة الشمس الممزوجة بقليل من النار".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة جريئة أمام البحر وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تنفس.. الجنة".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ويلي".

كارولين عزمي

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بصحبة النجم أحمد حلمي في شوارع لوس أنجلوس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جولة في شوارع لوس أنجلوس".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.