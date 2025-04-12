25 صورة من عزاء والدة زوجة رامي صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، وقدموا واجب العزاء والمواساة للأسرة.

وقدم واجب العزاء كلًا من أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين، الفنانة صابري، الفنانة مي عمر الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

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