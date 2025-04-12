إعلان

25 صورة من عزاء والدة زوجة رامي صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:46 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر في عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    بوسي في عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    محمد يحيى وفهد الزاهد يطلقان مشاريع موسيقية وغنائية
  • عرض 25 صورة
    الإعلامي عمرو الليثي
  • عرض 25 صورة
    اول ظهور لمحمد سامي في عزاء حماة رامي صبري (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي يواسي رامي صبري_1
  • عرض 25 صورة
    اول ظهور لمحمد سامي في عزاء حماة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني ومصطفى قمر في عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني يتسقبل المعزين في وفاة حماة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني يتسقبل المعزين في وفاة حماة رامي صبري (2)
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني وعمرو الليثي
  • عرض 25 صورة
    أصالة تصل عزاء حماة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني في عزاء والدة زوجة رامي صبري_1
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني يواسي رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    رامي صبري وتامر حسني
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني ومصطفى قمر في في عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وصابرين ومي كساب
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وصابرين ومي كساب في عزاء والدة زوجة رامي صبري (1)
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وصابرين في عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    صابرين
  • عرض 25 صورة
    سامو زين في عزاء حماة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    وصول بوسي عزاء والدة زوجة رامي صبري (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، وقدموا واجب العزاء والمواساة للأسرة.

وقدم واجب العزاء كلًا من أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين، الفنانة صابري، الفنانة مي عمر الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

اقرأ أيضا..

تامر حسني يواسي رامي صبري في وفاة والدة زوجته.. ويشارك في تلقي العزاء (صور)

بالصور- صابرين ومي كساب في عزاء والدة زوجة رامي صبري

عزاء والدة زوجة رامي صبري رامي صبري مسجد الشرطة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة