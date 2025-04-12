بالصور.. تامر حسني يقرأ الفاتحة بجوار رامي صبري في عزاء "حماته"

كتب - معتز عباس:

حرص النجم تامر حسني على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقرأ تامر حسني ورامي صبري الفاتحة في عزاء "حماته" التي وافتها المنية يوم الأربعاء الماضي.

كما توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين، الفنانة صابري، الفنانة مي عمر الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

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