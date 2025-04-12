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تامر حسني يواسي رامي صبري في وفاة والدة زوجته.. ويشارك في تلقي العزاء (صور)

11:27 م السبت 12 أبريل 2025
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    تامر حسني ومصطفى قمر في في عزاء والدة زوجة رامي صبري
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    تامر حسني وعمرو الليثي
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    تامر حسني يتسقبل المعزين في وفاة حماة رامي صبري
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    تامر حسني يستقبل المعزين في وفاة حماة رامي صبري
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    تامر حسني في عزاء والدة زوجة رامي صبري
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كتب - معتز عباس:

حرص النجم تامر حسني على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم تامر حسني واجب المواساة لصديقه رامي صبري وأسرته، وشارك في تلقي العزاء واستقبال المعزين.

توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين، الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

عزاء والدة زوجة رامي صبري تامر حسني رامي صبري
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