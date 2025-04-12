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بالصور- صابرين ومي كساب في عزاء والدة زوجة رامي صبري

11:21 م السبت 12 أبريل 2025
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (10)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (4)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (9)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (13)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (14)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (11)
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    مي عمر
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    مي كساب وصابرين (1)
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    صابرين
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كتب- معتز عباس:
حرصت الفنانة مي كساب والفنانة صابرين على تقديم واجب العزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .
واستقبل رامي صبري وزوجته المعزين في وفاة والدة زوجته، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب سامو زين وغيرهم من النجوم.

وكان أعلن المطرب رامي صبري، الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

صابرين مي كساب رامي صبري زوجة رامي صبري
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