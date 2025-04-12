بحضور أصالة وأشرف زكي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في "حماة" رامي صبري

كتب - معتز عباس:

بدء توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ووصلت منذ قليل المطربة بوسي عزاء "حماة" رامي صبري، وقدمت واجب العزاء والمواساة للمطرب وأسرته.

وتوافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين، الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".