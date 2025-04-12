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بالصور.. وصول بوسي عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري

10:41 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 4 صورة
    وصول بوسي عزاء والدة زوجة رامي صبري
  • عرض 4 صورة
    وصول بوسي عزاء والدة زوجة رامي صبري (1)
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كتب - معتز عباس:
بدء توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ووصلت منذ قليل المطربة بوسي عزاء "حماة" رامي صبري، وقدمت واجب العزاء والمواساة للمطرب وأسرته.

وحرص رامي صبري وزوجته على استقبال المعزين في وفاة والدة زوجته، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، والمخرج محمد سامي، والمطرب سامو زين وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

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