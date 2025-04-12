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بدء توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري

10:22 م السبت 12 أبريل 2025
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    رامي صبري في عزاء والدة زوجته
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بدأ توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرص رامي صبري وزوجته على استقبال المعزين في وفاة والدة زوجته، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب سامو زين وغيرهم من النجوم.

أعلن المطرب رامي صبري، الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

عزاء والدة زوجة رامي صبري رامي صبري أشرف زكي
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