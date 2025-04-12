عمرو عبد الجليل عن تعادل الأهلي في الدقيقة الأخيرة: "فريق ضد قوانين الطبيعة"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو عبدالجليل على تعادل النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فريق ضد قوانين الطبيعة".

وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك عمرو عبدالجليل في مسلسل "حسبة عمري"، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة روجينا، سيد رجب، الفنان محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل من تأليف محمود عزت، وتطوير وإخراج مي ممدوح.

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