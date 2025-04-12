قلبي لم يعتد غيابك.. مريم الجندي تحيي الذكرى السادسة لوفاة والدها محمود الجندي

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة مريم الجندي، على إحياء الذكرى السادسة لوفاة والدها الفنان الكبير محمود الجندي.

ونشرت مريم صورة لها مع والدها معدلة بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الذكرى السنوية السادسة لوفاة أبي 6 سنوات مرّت، وما زال وجعي كما هو، وما زال الدعاء لك لا ينقطع".

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وأضافت: "لا يزال قلبي لم يعتد غيابك، وكل ما هو جميل لا يزال يذكرني بك، اللهم ارحم أبي بقدر ما أحببناه، وبقدر ما كان عطوفًا، حنونًا، كريم النفس".

وشاركت مريم الجندي، في مسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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