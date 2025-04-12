"ناس بتخربلي حياتي".. أول تعليق من حسام حبيب على شائعة خطوبته من سارة الأردنية

نفى الفنان حسام حبيب ما تردد عن شائعة خطوبته وارتباطه بشكل رسمي من عارضة أزياء أردنية تدعى سارة.

وكشف لـ ET بالعربي: "الموضوع ما وصلش خالص للخطوبة نهائي، هما سبقوا الأحداث وخلّوا الموضوع يتعقّد بدل ما يحصل فيه خير. يعني اللي حصل ده، مش عارف أقولهم إيه بصراحة، وأصلاً الحاجة اللي بيتكلموا عنها عمرها ما وصلت لربع اللي بيتقال، ومش عارف الناس عايزين إيه مني بجد، على طول الناس بتخربلي حياتي".

وأضاف:"إن كان في حاجة، هما كده بوّظوها، لأن أهل البنت ليهم عاداتهم وتقاليدهم، وناس محترمين جدًا جدًا. زيّ ما إحنا زمان كان لينا عاداتنا وتقاليدنا، وكنا بنحترم يعني إيه بنت، مش عارف إيه اللي حصل للمصريين؟ النخوة اللي كانت عندنا راحت فين".

واستكمل:"يعني مش عارف الناس بقت بتتكلم في أي حاجة لمجرد التريند وتحقيق المشاهدات بس، وييجوا يقولوا: حسام هو اللي بيدوّر على اللقطة فين اللقطة اللي بدوّر عليها؟ إنتو اللي بتدوروا ورايا أهو".!"

واستطرد:"ابعدوا عن حياتي بقى، أنا مش عارف إيه ده! إمتى هتسيبوا الناس في حالها؟ عمرنا ما اتكلمنا عن مين خَطَب ومين اتجوز، ولو حصل، بيتكلموا بعد الأحداث. دلوقتي بيتكلموا عن بنت وليها عائلة كبيرة، وبقى كل همنا التريند والفيديو ده يجيب كام؟".

وتابع: أنا مش عايز حد يتكلم عني، ولا الناس كلها تتكلم عني، أنا طلعت مع بسمة وهبة وقلت إن الجمهور بقى آخر همي، عشان أوصل رسالة إني مش عايز تريند، هو في فنان بيقول كده؟ هما وصلوني لكده، وكل شوية يطلعوا يقولوا إن حسام حبيب صرّح، أنا صرّحت فين؟ أنا ما قلتش حاجة لحد نهائي! وبعدين بيقولوا إن علاقتي بالبنت دي من سنين! هي أصلاً البنت عندها كام سنة عشان يتقال كده، واللي جاي بقى هيبقى وحش، وهيبقى في قضايا، ولازم كل حاجة يكون ليها حدود، ومش المفروض نتكلم عن أعراض الناس".

واختتم:"أنا هشوف مين اللي كتب الكلام ده على لساني وهحبسه، لأني ما قلتش لأي حد، وأنا هكبر المشكلة، لأن البنت دي بنت ناس كبيرة أوي في الأردن، فهندخل القضايا ونشوف بقى!".

وكان تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتباط الفنان حسام حبيب بفتاة تدعى سارة، بعد انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب.