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محمد العدل عن مشجعين بيراميدز: " أول مرة أشوف الستات في مكان والرجالة في مكان"

08:53 م السبت 12 أبريل 2025

المنتج الكبير محمد العدل

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كتب - معتز عباس:

علق المنتج محمد العدل حضور مشجعين لفريق نادي بيراميدز في المباراة المقامة حاليًا أمام النادي الأهلي، في الدوري الممتاز.

وكتب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أول مرة اشوف مشجعين كورة الستات فى مكان والرجالة في مكان، مشجعين بيراميدز".

وتقام حاليًا مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز ليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد العدل على فيسبوك

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المنتج محمد العدل بيراميدز الأهلي مباراة الأهلي وبيراميدز الدوري المصري
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