محمد العدل عن مشجعين بيراميدز: " أول مرة أشوف الستات في مكان والرجالة في مكان"

كتب - معتز عباس:

علق المنتج محمد العدل حضور مشجعين لفريق نادي بيراميدز في المباراة المقامة حاليًا أمام النادي الأهلي، في الدوري الممتاز.

وكتب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أول مرة اشوف مشجعين كورة الستات فى مكان والرجالة في مكان، مشجعين بيراميدز".

وتقام حاليًا مباراة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز ليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.





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