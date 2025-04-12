بكلمات مؤثرة.. زينة تنعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الراحل

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة زينة رضا ، إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

وكتبت زينة عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمك ويصبر عائلتك يارب".

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، أعلنت وفاته صباح اليوم السبت، إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم الذي عانى منه خلال الأشهر الماضية، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الامعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

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