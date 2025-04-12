محمد أنور ينشر صورة له بـ "جبيرة جبس".. وزينة تعلق: "واضح أنك زي الفل"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد أنور متابعيه صورًا له من كواليس تصوير فيلم "البعبع" والذي عرض عام 2023.

وظهر محمد أنور وهو يرتدي "جبيرة" بالكامل حول جسده، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أنا كويس الحمد لله زي الفل".

وردت عليه الفنانة زينة: "لا واضح انك زي الفل".

وضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن.