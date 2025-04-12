إعلان

بالصور.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

07:46 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير للفنانة نرمين الفقي (4)
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل زفاف (2)
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير للفنانة نرمين الفقي (3)
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير للفنانة نرمين الفقي (1)
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها في حفل زفاف (1)
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير للفنانة نرمين الفقي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها أحدث ظهور لها، من حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاء التعليقات، كالتالي: "دايما الأناقة وجميلة"، "حبيبتي القمراية"، "انتي بتكبري ولا بتصغري"، "ملكة الأناقة والجمال الحب".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

اقرأ أيضا..

"نصب واحتيال".. تحذير من حمادة هلال بسبب إعلان مزيف بالذكاء الاصطناعي

بعد إعلانه إحصائية للأكثر متابعة بالسعودية.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

نرمين الفقي انستجرام نرمين الفقي مسلسل فوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي وبيراميدز 0-0
ماذا حدث في العقار رقم (2) بالوايلي.. معاينة النيابة: "سقوط الأرضية وتصدع السقف"
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة