بالصور.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها أحدث ظهور لها، من حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاء التعليقات، كالتالي: "دايما الأناقة وجميلة"، "حبيبتي القمراية"، "انتي بتكبري ولا بتصغري"، "ملكة الأناقة والجمال الحب".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

View this post on Instagram A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky)

اقرأ أيضا..

"نصب واحتيال".. تحذير من حمادة هلال بسبب إعلان مزيف بالذكاء الاصطناعي

بعد إعلانه إحصائية للأكثر متابعة بالسعودية.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ