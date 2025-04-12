"نصب واحتيال".. تحذير من حمادة هلال بسبب إعلان مزيف بالذكاء الاصطناعي

كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب حمادة هلال عن غضبه من استخدام صورته في أحدث مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، للترويج عن أحد تطبيقات المراهنات.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو للعبة معدل بالذكاء الاصطناعي ومنتشر على السوشيال ميديا، وذلك عبر خاصية "ستوري" لحسابه الرسمي على "انستجرام": وكتب: "نصب واحتيال حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن النجم حمادة هلال، كشف عن معاناة والده من أزمة صحية عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: " ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب اشفي أبويا".

كما شارك حمادة هلال في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد" بطولة: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، غادة طلعت، خالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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