بعد إعلانه إحصائية للأكثر متابعة بالسعودية.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد إعلانه احصائية عن الفنانين والمسلسلات الأكثر مشاهدة ومتابعة في السعودية.

وأعادت هنا، نشر تدوينة تركي آل الشيخ، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "شكرا معالي المستشار شهادة كبيرة الحمد لله، إن شاء الله اللي جاي أحسن وأقوى".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن احصائية تخص الفنانين والأعمال الأكثر مشاهدة ومتابعة بالسعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ: "جاتني احصائية على الفنانين عندنا في السينمات والتليفزيون متابعة ومشاهدة في المملكة.. في السينما آخر ٦ شهور هشام ماجد وهنا الزاهد وفي المسلسلات مي عمر وهشام ماجد وأعلى نجم صاعد عندنا في الفترة الأخيرة مصطفى غريب.

وأضاف: "والمسلسل المفاجأة في نسبة المشاهدة وحقق مشاهدات عالية بعد الذين ذكرتهم مسلسل ٨٠ باكو وفي البرامج لا زال كالعادة رامز بفارق كبير، أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء فهو "اللعبة" بلا منازع... أما بالنسبة للإخراج والكتابة فتميز في الفترة الأخيرة ابتداء بتكوين شعبية في السعودية فبرز خالد دياب وشيرين دياب".

وتابع: "في المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما من ناحية السينما فهناك ستكون إنتاجات بدعم من GEA وموسم الرياض واستوديوهات الحصن BIG TIME وصندوق BIG TIME للأفلام وبالنسبة للمسلسلات سيكون هناك ٣ مسلسلات بدعم وإشراف كامل منا بإنتاج ضخم وأما بالبرامج هناك برنامجين مفاجآة كبيرة سنة ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ ستكون نقلة في عالم الإنتاج وجودة المحتوى وفرصة لبروز المواهب الحقيقية".

وأتم: "أنا أتكلم عن أي محتوى عليه ختم GEA وموسم الرياض فهناك أعمال لا علاقة لنا فيها وتعرض في MBC وشاهد وروتانا.. قريبا سنعلن عن تفاصيل أكثر".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم.

كما تشارك هنا الزاهد في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، باسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

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