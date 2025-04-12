مي عمر توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد إعلانه احصائية للأكثر متابعة بالسعودية

كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة مي عمر، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ بعد كشفه عن احصائية تخص الفنانين والأعمال الأكثر مشاهدة ومتابعة بالسعودية.

وأعادت مي، نشر تدوينة تركي آل الشيخ، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "شكرا معالي المستشار تركى آل الشيخ، شهادة كبيرة من شخصكم الكريم، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن الجمهور وحسن ظنكم، البوست ده تتويج للتعب والمجهود والنجاح واللي جاي أفضل بإذن الله، وأتمنى لك دائما النجاح والتوفيق".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف عن احصائية تخص الفنانين والأعمال الأكثر مشاهدة ومتابعة بالسعودية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "جاتني احصائية على الفنانين عندنا في السينمات والتليفزيون متابعة ومشاهدة في المملكة.. في السينما آخر ٦ شهور هشام ماجد وهنا الزاهد وفي المسلسلات مي عمر وهشام ماجد وأعلى نجم صاعد عندنا في الفترة الأخيرة مصطفى غريب.

وتابع: "والمسلسل المفاجآة في نسبة المشاهدة وحقق مشاهدات عالية بعد الذين ذكرتهم مسلسل ٨٠ باكو وفي البرامج لا زال كالعادة رامز بفارق كبير، أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء فهو "اللعبة" بلا منازع... أما بالنسبة للإخراج والكتابة فتميز في الفترة الاخيرة وابتدا بتكوين شعبية في السعودية فبرز خالد دياب وشيرين دياب".

واستكمل: "لكن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما من ناحية السينما فهناك ستكون انتاجات بدعم من GEA وموسم الرياض واستوديوهات الحصن BIG TIME وصندوق BIG TIME للأفلام وبالنسبة للمسلسلات سيكون هناك ٣ مسلسلات بدعم وإشراف كامل منا بإنتاج ضخم وأما بالبرامج هناك برنامجين مفاجآة كبيرة سنة ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ ستكون نقلة في عالم الإنتاج وجودة المحتوى وفرصة لبروز المواهب الحقيقية".

وأضاف تركي آل الشيخ: "أنا أتكلم عن أي محتوى عليه ختم GEA وموسم الرياض فهناك أعمال لا علاقة لنا فيها وتعرض في MBC وشاهد وروتانا.. قريبا سنعلن عن تفاصيل أكثر".