محمد رمضان ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الراحل

كتب- هاني صابر:

نعى النجم محمد رمضان، إبراهيم شيكا ناشيء الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

ونشر رمضان، صورته مع شيكا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يرحم إبراهيم شيكا ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبابه".

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، أعلنت وفاته صباح اليوم السبت، إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم الذي عانى منه خلال الأشهر الماضية، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.