بـ"فستان قصير".. داليا مصطفى تحتفل مع صديقاتها بعيد ميلادها الـ45 والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع صديقاتها من احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

ونشرت داليا، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "منورة الدنيا والله، ما شاء الله، منورين، كل سنة وانتي بخير يا فنانة، عقبال سنين كتير يا فنانة، داليا الجميلة، حلوين".

وتحتفل اليوم السبت، الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها الـ 45 إذ أنها من مواليد 12 أبريل 1980 .

وبدأت "داليا" مسيرتها الفنية بالعمل كفتاة إعلانات، ثم بدأت ببعض الأدوار الصغيرة في الدراما التلفزيونية وذلك من عام 1996 وحتى عام 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية إلى أن تخرجت فيه بعد ذلك.

وكانت بداية شهرتها في مسلسل "أولاد الأكابر" عام 2003 مع الفنان حسين فهمي، وبعدها أتبعته بالعديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل "أنا وهؤلاء" و "سرايا عابدين"، وفيلم "طباخ الريس" عام 2008.

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