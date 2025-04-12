أحدث ظهور لـ كارولين عزمي .. والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، أحلى بنت في الحتة، جمال ودلال، القمر، سمارة الحتة، جميلة، أحلى من الأحلى".

يذكر أن، كارولين عزمي خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.

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