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إصابة الفنانة نجوى فؤاد بكسر في ذراعها ولقاء سويدان تنشر فيديو معها

02:32 م السبت 12 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، لكسر في ذراعها وهو ما كشفت عنه الفنانة لقاء سويدان خلال زيارتها بمنزلها.

ونشرت لقاء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجميلة الفنانة نجوي فؤاد ربنا يشفيكي من الكسر، ألف سلامة عليكي".

يذكر أن، نجوى فؤاد تعد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، وشاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، من أشهر أفلامها: "حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران".

نجوى فؤاد لقاء سويدان اصابة نجوى فؤاد
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