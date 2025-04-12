بالصور.. ناصيف زيتون يتألق بحفل "كامل العدد" في الكويت بحديقة الشهيد

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم العربي ناصيف زيتون، حفلا غنائيا ناجحا في المسرح المكشوف بـ”حديقة الشهيد” في الكويت، وسط حضور غفير رفع لافتة “كامل العدد”، وجاء الحفل بتنظيم وإنتاج شركة A Music التي قدمت تجربة فنية متكاملة امتازت بدقة التنظيم وروعة الأجواء.

وطغى اللون الأبيض على الحفل، استجابةً لدعوة ناصيف لجمهوره بارتداء ملابس بيضاء، ما أضفى مشهدا بصريا موحدا زاد من أجواء الألفة والتميّز.

وقد برز ناصيف زيتون خلال الحفل بأدائه الحي المتميز وصوته العذب القوي، الذي حمل إحساسا عاليا في كل أغنية، وتمكن من خلق حالة من التفاعل المتبادل مع الجمهور، فكان الجمهور يردد معه الكلمات بحماس ويرافقه بالتصفيق والهتاف في كل مقطع.

وتنقّل "ناصيف" بخفة بين الإيقاع السريع والرومانسي الحالم، ما جعل كل لحظة على المسرح نابضة بالحياة، وأكد من جديد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي حضورا وتأثيرا.

وعلى مدار الأمسية، قدّم ناصيف باقة متميزة من أشهر أعماله، حيث تنقل بين أغانيه القديمة والجديدة، وألهب المسرح بطاقة فنية عالية. وتضمّن البرنامج الغنائي أكثر من 20 أغنية متنوّعة، منها: “تكة”، “حب جنون”، “نامي ع صدري”، “مجبور”، “كرمال الله”، “هيفا”، “إنتي وأنا”، “بدي ياها”، “أنتي قلبي”، “كلو كذب”، إلى جانب “قدا وقدود”، “أربع كلمات”، “ما بظن”، “كتير بحبك” وغيرها من الأغاني التي رددها الجمهور معه بحماس.

وعبّر ناصيف في تصريحاته على هامش الحفل، عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره في الكويت، قائلاً: “الكويت وأهلها على راسي”، مشيراً إلى شغفه الدائم بالوقوف على مسارحها وحرصه على تنويع اختياراته الفنية، مؤكدًا أن أغنيته المفضلة حاليا هى “قدها وقدود”.

من جهته، ثمّن المدير التنفيذي لشركة A Music- أحمد الخالدي، التعاون مع ناصيف، مؤكداً حرص الشركة على تقديم حفل يليق بالجمهور الكويتي ويعكس المستوى الراقي للفعاليات الفنية في البلاد. كما عبّر عن فخره بالتعاون مع إدارة “حديقة الشهيد” لتقديم واحدة من أرقى التجارب الغنائية في الموسم.