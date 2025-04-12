أحدث ظهور لـ ميرنا جميل.. والجمهور: "سكريات" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سحر كامل الأوصاف، سكريات، قمر، من أجمل بنات مصر، ما أحلى حلاها، ساحر عيون بكل معنى الكلمة، أجمل فنانة على كوكب الأرض ".

وغابت ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم

اقرأ أيضا:

أحدث ظهور لـ مي عمر.. والجمهور يغازلها (صور)

رانيا فريد شوقي عن محمود الجندي: "كان هو اللي بيرشحني واتعلمت منه كتير"