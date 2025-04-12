تامر حسني ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك بعد وفاته

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان تامر حسني، إبراهيم شيكا ناشيء الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "نسألكم الدعاء له بالرحمة وربنا يصبر أهله، وقراءة الفاتحة".

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، أعلنت وفاته صباح اليوم السبت، إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم الذي عانى منه خلال الأشهر الماضية، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.