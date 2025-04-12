بإطلالة صيفية جريئة.. أحدث ظهور لـ ندى موسى والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أمام البحر خلال استمتاعها بأجواء فصل الربيع.

ونشرت ندى، صورتين لها بإطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا جدا، أحلى فنانة، القمر كله، عسل يا ندى".

يذكر أن ندى موسى شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

كما شاركت في بطولة مسلسل "إش إش" مع مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ماجد المصري، وإخراج محمد سامي.

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