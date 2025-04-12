طه دسوقي عن تجربة "سيكو سيكو": "تعبنا جميعا في هذا الفيلم"

كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان طه دسوقي، عن سعادته بالمشاركة في فيلم"سيكو سيكو"، مشيرًا إلى أن العمل يحمل فكرة شبابية ومختلفة.

وقال دسوقي، ببرنامج سبوت لايت: "تعبنا جميعًا في هذا الفيلم، سواء كممثلين أو مع المخرج عمر المهندس والمؤلف محمد الدباح، وكل الأطراف بذلت جهدًا كبيرًا ليخرج العمل في أفضل صورة".

وعن دوره في الفيلم، أوضح طه دسوقي أنه يجسد شخصية سليم، وهو مطور ألعاب يعمل في مجال البرمجة والألعاب الإلكترونية، لكنه يجد نفسه في ورطة مع ابن عمه، ويحاولان معًا إيجاد حلاً لها.

كما أشار إلى أن التحديات التي واجهها أثناء التصوير كانت ممتعة، حيث تعلم منها الكثير، مؤكدًا: "لم يكن هناك شيء صعب للغاية، لكنني خرجت من التجربة بمعلومات ودروس جديدة".

وعن فرص الشباب في صناعة السينما، أشاد "دسوقي" بشركات الإنتاج التي بدأت تتيح الفرصة أمام المواهب الشابة للظهور في أعمال تليفزيونية وسينمائية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة ومحترمة.

وأضاف: "الأمر ليس متعلقًا بمن يسيطر على الصناعة، بل الأهم أن العمل الفني لعبة جماعية، ومصر مليئة بالمواهب التي تستحق الفرصة".