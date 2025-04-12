"جريئة".. ياسمين صبري تؤدي تمارين رياضية أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جريئة أمام البحر بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تنفس.. الجنة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " الصور تشع طاقة إيجابية، جميلة الجميلات، الجمال كله، عسولة أوي، جمالك، ياسمين السكر".

يذكر أن، ياسمين صبري خاضت السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة" وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.