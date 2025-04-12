أحدث ظهور لـ مي عمر.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة مي عمر، جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة.



ونشرت مي، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعة الشمس الممزوجة بقليل من النار".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زهرة في بستان من الجمال، جميلة، قالك أجمل وحدة تلبس أخضر، رمز الشياكة في الوطن العربي، أحلى مي".

يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.