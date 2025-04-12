رانيا فريد شوقي عن محمود الجندي: "كان هو اللي بيرشحني واتعلمت منه كتير"

كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى السادسة لوفاة الفنان الكبير محمود الجندي.

ونشرت رانيا، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذكرى السادسة لوفاة الفنان الموهوب جدا محمود الجندي".

وأضافت: "كنت محظوظة اني اشتغلت معاه في مسرحيتين وكان هو اللي بيرشحني واتعلمت منه كتير ومن أحب الناس لقلبي

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته محمود الجندي".

يذكر أن، الفنان محمود الجندي رحل عن عالمنا يوم 11 أبريل 2019، وذلك عن عمر يناهز 74 عاما.