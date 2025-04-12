عصام عمر يتحدث عن أصعب مشهد في "سيكو سيكو"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عصام عمر، كواليس التحضير لفيلم "سيكو سيكو"، مؤكدا أن فكرة الفيلم بدأت منذ البداية مع المخرج عمر المهندس والمؤلف محمد الدباح، والفنان طه دسوقي.

وقال عصام، ببرنامج سبوت لايت: "الفكرة كانت واضحة لنا منذ البداية ثم بدأ الدباح في الكتابة، وقرأنا السيناريو معًا.. العمل يجمع بين مخرج موهوب، ومؤلف متميز، وأبطال لديهم شغف حقيقي، مما جعل التجربة رائعة".

وعن شخصيته في الفيلم، أوضح عصام عمر، أنه يجسد شخصية شاب مثل معظم الشباب، ويسعى لبناء حياته وتحقيق طموحاته، لكنه يواجه تحديات قد ينجح في تجاوزها أحيانًا، وقد يفشل أحيانًا أخرى.

كما تحدث عن أصعب المشاهد في العمل، وهو مشهد المطاردة الذي استغرق وقتًا طويلًا لتصويره بسبب تعقيداته، قائلاً: "التحديات كانت كبيرة، لكن التجربة ممتعة، وأنا سعيد بما قدمناه".

وأكد "عمر" على احترامه لرأي الجمهور في العمل الفني، قائلًا: "نحن نقدم منتجًا فنيًا، ومن حق الجمهور أن يعبّر عن رأيه سواء بالإيجاب أو النقد، وإذا كان الرأي إيجابيًا، نحمد الله، وإن كان سلبيًا، نتعلم منه ونسعى لتقديم الأفضل".

وفي ختام حديثه، شدد "عمر" على أهمية دعم المواهب الشابة في السينما، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا متبادلًا بين الفنانين الشباب وبعضهم البعض، بالإضافة إلى مساندة الفنانين الكبار لهم، قائلا: "ما زلنا جميعًا في بداية الطريق، والتجربة مليئة بالتعلم، والحمد لله أن هناك روح تعاون بين الجميع".