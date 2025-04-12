أوس أوس يكشف كواليس تصوير"الصفا الثانوية بنات" مع علي ربيع

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن تجربته بفيلم "الصفا الثانوية بنات" والذي يجمعه بصديقه الفنان علي ربيع، مؤكدًا أن هناك "كيميا" خاصة بينهما تعود إلى علاقة صداقة قوية بدأت منذ عام 2005.

وقال "أوس أوس" ببرنامج "سبوت لايت": "أنا وعلي ربيع اشتغلنا مع بعض في فيلم (بعد الشر)، وكانت أول تجربة تجمعنا سينمائيًا، والحمد لله حقق نجاح كبير جدًا في الوطن العربي، وأتمنى أن فيلم مدرسة الصفا الثانوية بنات يحقق نجاح أكبر بإذن الله".

وعن كواليس التصوير، تابع: "أنا كنت لابس شنب طول الفيلم، وربيع بيتكلم صعيدي، وإحنا أصلاً بنضحك من غير حاجة، فما بالك وإحنا بنمثل! مكناش قادرين نكمل مشاهد من الضحك، لأننا حافظين بعض كويس جدًا، زي الأخوات، وأتمنى إن الطاقة دي توصل للناس ويضحكوا من قلبهم وهما بيتفرجوا على الفيلم".

وعن دوره في العمل، أوضح أوس أوس أنه يجسد شخصية "مستر أباظة" مدرس الألعاب في مدرسة الصف الثانوية بنات، والتي تدخل مسابقة لكرة السلة على مستوى الجمهورية، ليقترح على الإدارة الاستعانة بصديقه “هشام أبو طويلة” – ويجسده علي ربيع – نظراً لخبرته في التدريب، ومن هنا تبدأ مغامرة تشكيل الفريق والمنافسة في البطولة.

وأضاف: "الفيلم مليان ضحك وطاقة حلوة، وربنا يستر!".

فيلم "الصفا ثانوية بنات" بطولة علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وأخرين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.