ماذا قال محمود عزب عن تجربتيه في "سيكو سيكو" و "قلبي ومفتاحه"؟

كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان محمود عزب، عن سعادته بمشاركته في فيلم "سيكو سيكو"، مؤكدًا أن ترشيحه للدور جاء من خلال المخرج عمر المهندس، الذي رأى فيه الأنسب لتجسيد شخصية بعينها، على غرار ما حدث مع المخرج تامر محسن في مسلسل "قلبي ومفتاحه".

وقال "عزب" ببرنامج "سبوت لايت": "الأستاذ عمر المهندس هو اللي اختارني للدور، والحقيقة اتبسطت جدًا، لأن الموضوع مش بس إني أضحك، لكن أنا وسط شباب موهوبين زي عصام عمر وطه الدسوقي، ممثلين حقيقيين وكوميديانات بيرجعونا للكوميديا اللي فاتت، مش بس هزار وتهريج".

وتابع: "أنا كوميديان، ولو اتعرضت عليا حاجة كوميديا دلوقتي هعملها وهبقى سعيد جدًا، رغم إني أثبت نفسي في مناطق تانية، بس دي منطقتي الأصلية".

وعن دوره بفيلم "سيكو سيكو"، أوضح: "أنا عامل مشهد بسيط جدًا، بقابل الولاد كويس، وبعدين أموت.. ضربة رصاصة كده وخلاص".

وأكد محمود عزب، أن الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا محترمًا، مضيفًا: "هما بيقدموا الكوميديا بأصولها، مش هزار وتريقة وخلاص، الكوميديا الحقيقية هي إنك تعمل حالة تمثيلية، ومن الموقف ييجي الضحك".

كما تحدث محمود عزب، عن مشاركته في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بشخصية "عم نصر" بائع الطعمية، قائلا: "فيه ناس كانت بتقول لي إن الشاشة كانت بتطلع ريحة الطعمية، دخلت البيوت فعلاً، عم نصر شخصية بسيطة وطيبة ومكتوبة بشكل جميل جدًا، ودي دراما مشرفة كتبها الأستاذة مها الوزير، وأخرجها تامر محسن الشاطر جدًا".