عصام صاصا:"مديون بـ 5 مليون جنيه وأعتبر عنبة أخويا"

كتب-معتز عباس:

كشف مؤدي المهرجانات عصام صاصا، أنه مديون بـ خمسة مليون جنيه.

وتابع عصام صاصا، في حلقته مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس:" كل الفلوس اللي بتيجي ليا بصرفها على طول ومش بعرف احوش الفلوس والموضوع ده عندي من زمان".

واستكمل مؤدي المهرجانات عصام صاصا "في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إني خلاص، وحدثت لي صدمة بسبب بعض الأشخاص وأعتبر المطرب عنبه أخويا".

واستطرد:" أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وقدم عصام صاصا مؤخرا أغنية مسلسل "ولاد الشمس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وطه الدسوقي، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وغادة طلعت، وجالا هشام، ومريم الجندي، وعايدة

فهمي، ومعتز هشام، وفليكس، و إخراج شادي عبد السلام.