هيدي كرم بـ"شورت"وداليا البحيري مع ابنتها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل وجو رائع.. صباح الفل من كاليفورنيا".

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري بصحبة ابنتها قسمت، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع نصفي الآخر قسمت مرشدي، جنبًا إلى جنب".

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ثراء جبيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل، إطلالة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللون البني هو اللون المفضل لدي".

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها بدولة الإمارات.

رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي، ظهرت بـ"جيبة قصيرة" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصباح".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية "شورت قصير".

عمر السعيد

ظهر الفنان عمر السعيد وسط الصحراء عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لحظات لا تنسي في العلا.. أرض السكون و الطبيعة والسلام".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الفل يا حبايبي، يا رب يومكوا يبقى جميل زيكوا".