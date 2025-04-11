عصام صاصا عن دهسه لمواطن:"ربنا جعلني سبب رزق لبناته الأربعة"

كتب-معتز عباس:



تحدث مؤدي المهرجانات عصام صاصا مساء الجمعة، عن التجربة التي مر بها خلال وجوده داخل السجن بعد دهس مواطن بسيارته.

وأضاف صاصا مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس: "ربنا قد يكون جعلني سبب خير ورزق لبناته الأربعة، لكن الناس ظنوا العكس وتوهموا أنني تسببت في ضرر لهم".

وأوضح أنه رغم صدمته من الحادث، إلا أنه تصرف على الفور وطلب الشرطة والإسعاف، قائلاً: "لو مكنتش عملت كده، مكنتش هقدر أنام".

واستكمل مؤدي المهرجانات عصام صاصا "في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إني خلاص، وحدثت لي صدمة بسبب بعض الأشخاص وأعتبر المطرب عنبه أخويا".

واستطرد:" أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وقدم عصام صاصا مؤخرا أغنية مسلسل "ولاد الشمس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وطه الدسوقي، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وغادة طلعت، وجالا هشام، ومريم الجندي، وعايدة

فهمي، ومعتز هشام، وفليكس، و إخراج شادي عبد السلام.