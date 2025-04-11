عصام صاصا:"ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة"

كتب-معتز عباس:

قال مؤدي المهرجانات عصام صاصا "في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إني خلاص".

واستكمل في حلقته اليوم مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" كان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه، خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود".

وتابع عصام:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت اني اتعامل مع كل الناس عادي عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقى فاضي".

واستكمل:" أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وقدم عصام صاصا مؤخرا أغنية مسلسل "ولاد الشمس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وطه الدسوقي، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وغادة طلعت، وجالا هشام، ومريم الجندي، وعايدة

فهمي، ومعتز هشام، وفليكس، و إخراج شادي عبد السلام.