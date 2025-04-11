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بالصور- أحمد داش يحتفل بـ عقد قران شقيقه

10:39 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عقد قران شقيق داش
  • عرض 4 صورة
    داش
  • عرض 4 صورة
    شقيق أحمد داش 1
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كتب-معتز عباس:

شارك الفنان أحمد داش، جمهوره مجموعة صور، من عقد قران شقيقه البلوجر كريم داش، الذي يعقد اليوم الجمعة.

ونشر داش، مجموعة صور وهو يرتدي بدلة أنيقة من الحفل، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

واحتفل كريم داش، بعقد قرانه بحضور الداعية مصطفى حسني، اليوم الجمعة، واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء.

وأعلن الفنان أحمد داود مشاركته في فيلم جديد بعنوان "إذما" تأليف وإخراج محمد صادق.

ونشر داود صورة مع الفنان الشاب أحمد داش والمخرج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "فيلم "إذما".. ٢٠٢٥ ان شاء الله.

أحمد داش البلوجر كريم داش الداعية مصطفى حسني عقد قران شقيق أحمد داش
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