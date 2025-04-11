"الحلبة مشتعلة".. تركي آل الشيخ يروج لبطولة الملاكمة المرتقبة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعديد من بطولات الملاكمة التي تقام على ملعب توتنهام هوتسبير، لندن، وتشهد مشاركة أبرز نجوم الملاكمة حول العالم، وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.



ونشر تركي صورة ومقاطع فيديو للترويج لبطولات الملاكمة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب:"قبل أن يشتعل الحدث الرئيسي، تُطلق العنان للذئاب، القائمة مليئة بالمقاتلين"يارد ضد آرثر، سميث ضد ماكينا، رايلي ضد كلارك، بيلام سميث ضد جلانتون".

واستكمل:"بحلول الوقت الذي يلمس فيه يوبانك وبين قفازاتهما... ستكون الحلبة مشتعلة بالفعل، ملعب توتنهام هوتسبير، لندن٢٦ أبريل ٢٠٢٥".



وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأعلن عن مجموعة أفلام ضخمة يتم تنفيذها بمستوى العالمي.





