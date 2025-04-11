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عصام صاصا:"اشتغلت كهربائي وسواق توكتوك"

09:47 م الجمعة 11 أبريل 2025

عصام صاصا

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قال المطرب عصام صاصا إنه لا يعتبر عمر كمال صديقه، بعد قيامه بحذف صوته من أغنية، ووضع صوت حمو بيكا.

وأضاف: في حلقته اليوم مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" إنه عمل كهربائي وسائق توكتوك وفي الألوميتال".

واستكمل:" أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة".

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقى فاضي".

وقدم عصام صاصا مؤخرا أغنية مسلسل "ولاد الشمس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، وطه الدسوقي، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، وغادة طلعت، وجالا هشام، ومريم الجندى، وعايدة فهمي، ومعتز هشام، وفليكس، و إخراج شادي عبد السلام.

عصام صاصا ياسمين عز برنامج كلام الناس عمر كمال حمو بيكا
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