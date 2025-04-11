الصور الأولى من عقد قران شقيق الفنان أحمد داش

كتب-معتز عباس:

شاركت دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، جمهورها مجموعة صور، من عقد قران شقيقهما البلوجر كريم داش، الذي يعقد اليوم الجمعة.

وشارك الفنان أحمد داش، في عقد قران شقيقه كريم داش، بحضور الداعية مصطفى حسني، اليوم الجمعة، واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء.

وأعلن الفنان أحمد داود مشاركته في فيلم جديد بعنوان "إذما" تأليف وإخراج محمد صادق.



ونشر داود صورة مع الفنان الشاب أحمد داش والمخرج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "فيلم "إذما".. ٢٠٢٥ ان شاء الله

