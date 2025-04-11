مخرجة لأول مرة.. سكارليت جوهانسون تشارك في مهرجان كان السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن القائمة الرسمية لأفلام نسخة عام 2025 قبل انطلاق فعاليات الدورة 78 في الفترة من 13 إلى 24 مايو القادم.

وتشارك النجمة سكارليت جوهانسون في المهرجان لأول مرة كمخرجة عن فيلمها ELEANOR THE GREAT الذي ينافس في مسابقة نظرة ما، أمام عدد من الأفلام تستطيع الطيران" .

ويروي الفيلم قصة إليانور مورجنشتاين، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، تقرر إعادة تشكيل حياتها بعد وفاة صديقتها المقربة، بعد أن تنتقل من فلوريدا إلى مدينة نيويورك.

يضم طاقم التمثيل عدد من الفنانين ، أبرزهم جون سكويب في دور إليانور، إلى جانب شيواتال إيجيوفور، جيسيكا هشت، وإيرين كيليمان.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي منح أسطورة السينما روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية عن مجمل مسيرته الفنية في حفل افتتاح النسخة المقبل يوم 13 مايو.

بعد 14 عامًا من توليه رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان عام 2011، سيتم تكريم الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو في الدورة الثامنة والسبعين، وسيلتقي برواد المهرجان خلال محاضرة تُقام يوم 14 مايو على مسرح ديبوسي روم.